Feirão Limpa Nome Visa Auxiliar Na Economia Com Descontos Até O Final Do Mês

O Serasa Consumidor, startup e braço da Serasa Experian está realizando uma ação para a negociação de dívidas durante o Feirão Serasa Limpa Nome online e assim ajudar cada vez mais consumidores a organizarem suas finanças, a empresa anuncia novas e agressivas vantagens em parceria com: Digio, Tricard, BMG, Recovery, Credsystem e Ativos.

A ação é válida durante todo o Feirão Serasa Limpa Nome online, que vai até o dia 31 de março e foi desenvolvida para auxiliar no reaquecimento da economia, considerando as medidas de restrição adotadas para combater a pandemia do Covid-19.

A forma de pagamento incluem desde parcelamento em até 48x sem juros, ampliação dos descontos e maior prazo de pagamento a partir do fechamento do acordo no site do Serasa Limpa Nome.

As renegociações de dívidas feitas pela internet através do Serasa Limpa Nome apresentam crescimento desde o final da semana passada, quando o atendimento presencial do Feirão Limpa Nome foi cancelado, em virtude do aumento do número de casos de Covid-19 no país. Atualmente, o evento já passa de mais de 1.3 milhão de acordos, número bastante expressivo. O Feirão Limpa Nome Serasa com descontos de até 98% continua até o próximo dia 31 de março, pelo site https://www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online/ e pelo aplicativo do Serasa Consumidor.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

