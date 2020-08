Feirão de Imóveis: Correios Anuncia Venda de Prédios em Várias Regiões do País

Os Correios lançaram diferentes editais de alienação de imóveis localizados em diversas regiões do Brasil. Um dos destaques do Feirão de Imóveis Correios é o prédio situado em bairro nobre de Salvador/BA. A edificação possui 17 andares e 44 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de 35 mil metros quadrados, distante apenas duas quadras da Praia da Pituba. Além de Salvador, estão disponíveis também imóveis na região central de Brasília/DF, em Recife/PE, Porto Alegre/RS, Itaparica/BA, São José do Rio Preto/SP e entre outros.

Para participar das licitações, os interessados devem recolher caução e apresentar as propostas, em envelopes fechados, que serão abertos apenas na data marcada. O acesso aos editais e demais informações sobre cada certame estão disponíveis no link http://www.correios.com.br/sobre-os-correios/venda-de-imoveis/imoveis

A empresa também prepara a alienação de mais outros 100 imóveis localizados em vários Estados do país, que devem ser anunciados até o dia 31 de outubro. Os interessados poderão conhecer os prédios, terrenos e apartamentos, por fotos e vídeos, além de agendar visitas presenciais. Para cada imóvel será divulgado um edital de licitação, contendo o preço mínimo e outros detalhes.

A iniciativa faz parte do programa de otimização da carteira imobiliária dos Correios e visa, além da redução de gastos com a manutenção de prédios, ociosos e subutilizados, arrecadar recursos para investimento na própria empresa. A expectativa é captar cerca de R$ 344 milhões com as alienações.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

