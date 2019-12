Feira Que Incentiva Adoção de Animais Acontece Neste Sábado

O sonho de quem quer um companheiro animal pode estar perto de se realizar. A ONG Aumigas do Pet promove neste sábado (20), uma feira de adoção. O evento será a partir das 10h, na Los Bichos, localizada na rua Treze de Maio, 248.

Segundo Naiara Fonseca, presidente da ONG, serão duas fêmeas adultas. “No momento temos essas duas cachorrinhas para a adoção. Elas já receberam alta, estão vacinadas e são castradas. Estarão disponíveis a Pandora uma pitbull resgatada vítima de maus tratos. Dócil demais com pessoas, porém não aceita outros animais. E a Princesa, muito dócil, porte médio, resgatada há 6 meses, com escoriações graves no corpo, possível queimaduras. Nós até temos outros animais, mas estão em tratamentos, outros em processo de castração,” ressaltou.

Para adotar um pet é preciso ser maior de 18 anos. O interessado também deve apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. Além disso, o responsável precisa assinar um termo de responsabilidade.

A ONG Aumigas do Pet realiza resgate de animais abandonados desde 2014. Em média, mais de dois mil animais foram beneficiados. A associação também realiza o “Consórcio do Amor” que possui como objetivo arcar com a castração dos animais resgatados. Todos os integrantes do consócio doam mensalmente R$10,00 ou a quantia que preferir e a renda arrecadada é destinada integralmente para a castração dos animais. Para fazer a contribuição basta comparecer à Rua Paraíba, nº 523 ou na Rua Maranhão, nº 2153. Outras doações também podem ser feitas através do telefone (17)99762-1084.

Mylllayne Lima

Da Reportagem Local