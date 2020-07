Feira Online E Gratuita Prepara Universitários Em Busca Do Primeiro Emprego

Nos dias 05, 06 e 07 de agosto, será realizada uma feira online para conectá-los a grandes empresas nacionais e multinacionais, durante a Feira de Recrutamento e Carreira da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo (USP). Estudantes do Ensino Superior de todo o Brasil podem se preparar e procurar oportunidades de trabalho mesmo estando em casa. A participação é totalmente gratuita, com inscrição pela internet. A organização é da empresa júnior da FEA-USP, que realiza o evento todos os anos no campus da Cidade Universitária, na capital. A feira estava programada para maio, porém, foi adiada e será online. https://www.sympla.com.br/rc-online__889402? fbclid= IwAR2b_KG2lxCkPCkUL6f2f8t5_gi5nGmNXo5EKhbLSNYJlwNLPFTtooYhHMY.

A proposta é preparar os universitários para entender os processos de seleção, buscar oportunidades de trabalho compatíveis com as personalidades e ter contato direto com possíveis empregadores. As empresas oferecerão oficinas de soft skills e open space. Na primeira, os estudantes aprenderão com profissionais do mercado a se comunicar e se expressar melhor, trabalhar em conjunto, liderar e coliderar seus grupos. Além disso, eles poderão conhecer as habilidades comportamentais mais demandadas pelas empresas. Já no open space, haverá salas online em que a empresa terá contato mais próximo com os universitários, em conversas e discussões sobre conteúdos, mentoria na carreira, entre outros. Para conhecer as empresas participantes da feira e mais detalhes, o interessado pode seguir a página no Facebook da Feira de Recrutamento e Carreira: https://www.facebook.com/recrutamentoecaarreirafeajr/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

