Feira do Produtor Rural Traz Moda de Viola no Armazém do Café

A novidade da Feira do Agricultor deste final de semana é que no sábado (17) e domingo (18) haverá música de viola ao vivo. O evento é sediado no Armazém do Café e conta com a parceria da Prefeitura. Lá, o público poderá conferir produtos sustentáveis, orgânicos e de agricultura familiar das 9h às 13h.

A apresentação será com a dupla Campo Grande e Alagoano, que chama a atenção por onde passa.

A moda de viola, atração à parte na feira, soma-se ao evento que teve início em julho e visa valorizar os produtores das cidades da região, que levam ao Armazém grande variedade de verduras, legumes e frutas, além de mel, café, e chocolate.

Outra novidade é que, além da venda dos alimentos no local, há a opção de entrega por delivery – saindo do campo diretamente para as casas dos catanduvenses.

Fabricia Correa é dona de casa e nos contou a experiência de comprar na feira do agricultor, ela aprovou os produtos e principalmente o local. “Faz tempo que não via uma feira que tinha tanta qualidade nos produtos e por serem orgânicos tem muita variedade com certeza eu vou farei a feira mais vezes” finaliza a mulher.

Confira quais são os benefícios de uma alimentação com produtos orgânicos: Os alimentos são mais saudáveis, pois são livres de agrotóxicos, hormônios e outros produtos químicos; são mais saborosos; sua produção respeita o meio ambiente, evitando a contaminação de solo, água e vegetação; a produção usa sistemas de responsabilidade social, principalmente na valorização da mão de obra.

Ariane Pio

Da Reportagem Local