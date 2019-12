Feira Do Livro Traz Música Com Artista De Monte Azul Paulista

A 38º Feira do Livro Espírita que acontece até o próximo dia 22 no Proença Supermercados já supera as expectativas e agrada quem a visita. “A Feira prossegue até o próximo domingo e até o momento os resultados superaram as melhores expectativas da equipe organizadora”, relata Renan Carmona, um dos voluntários e coordenador do evento. “Agradecemos muito aos órgãos de imprensa e em especial ao Grupo Gerson Gabas de Comunicação, pela ampla cobertura e divulgação da 38ª edição da Feira, ao Proença Supermercados e ao público que está prestigiando o evento. E ainda agradecemos muito aos voluntários que se dedicam ao trabalho com muito carinho e altruísmo”, relata.

As atividades culturais que ocorrem em paralelo ao evento ajudam a atrair o público. Até quarta-feira (18), diversas atividades aconteceram e segundo o coordenador do evento foi um sucesso de crítica e público. Na noite de ontem (19), ocorreu uma apresentação musical de Daniel Teixeira de Monte Azul Paulista.

Uma grande novidade na Feira desse ano foi a distribuição de vales para retirada gratuita de Kits de Leitura Infantil. Durante todo o período da Feira, esses vales foram distribuídos nas Instituições Espíritas de Catanduva e região e na Livraria Candeia. No sábado (21), as crianças poderão ser levadas até a Feira para retirar seus kits, preferencialmente na parte da tarde, onde estão programadas diversas atividades.

Quem visita a Feira tem a oportunidade de preencher gratuitamente um cupom para concorrer ao sorteio de três kits com camisetas, livros e copo ecológico. O sorteio acontecerá no domingo, 22 e será transmitido ao vivo pelo Facebook da USE Catanduva ao meio-dia.

Destaques

O visitante da Feira encontra obras em oferta a partir de R$7,90 cada e são as campeãs de venda, seguidas pelas obras de Allan Kardec que são as obras da Codificação Espírita e reúnem os ensinos básicos para quem deseja conhecer e estudar o Espiritismo. A Feira apresenta ainda lançamentos de consagrados autores espíritas como as obras Dentro de Mim, de José Carlos de Lucca, orador espírita com mais de 1 milhão de livros vendidos e A Força do Um, do jornalista da GloboNews, André Trigueiro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local