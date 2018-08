Feira do Comércio Deve Movimentar R$1 Milhão em Catanduva

R$ 1 milhão – é essa a quantia estimada que será movimentada na economia de Catanduva com a Feira do Comércio que chega a 31ª edição neste ano. No primeiro dia, muitas sacolas e a busca pelo menor preço foram marcas registradas. O evento, realizado pelo Sincomercio, segue até sábado com até 70% de desconto.

Nossa reportagem acompanhou as primeiras horas da feira. Antes mesmo dos portões serem abertos, uma fila se formava no Sesc Catanduva. Não demorou muito e esses consumidores puderam conferir os preços e mais de 50 boxes com opções variadas. No total, 15 mil pessoas são esperadas nos quatro dias de evento.

Quem não perde uma feira é Ilma Jesus dos Santos que todo ano marca presença no evento. Desta vez o foco dela eram os vestidos de festa. “Já encontrei de primeira. O preço está muito bom. De R$ 200 que era o valor inicial, paguei R$ 100”, comenta.

Já Alessandra César pode conhecer o evento pela primeira vez. Ela que se mudou para Catanduva em janeiro deste ano achou os preços interessantes. “Vim de Guaratinguetá e achei bem interessante. Fiquei surpresa com os preços. Comprei roupas de criança. Três peças paguei R$ 100”, disse.

Não bastava andar muito para ver que outras pessoas também seguiram o exemplo de Ilma e Alessandra. As sacolas se transformaram em acessórios dos visitantes. “Na primeira loja já achei um preço ótimo. A sandália que custa R$ 139, está por R$ 60. Foi um negócio muito bom”, conta Ermínia Alonso dos Santos.

Valéria Venâncio mora pertinho do Sesc e pretende visitar todos os dias a feira. No primeiro dia já garantiu um presente para a neta. “Os preços estão bons. Estou olhando bastante para encontrar o menor preço A sandália da minha neta paguei R$ 10 na feira, sendo que ela custa R$ 100”, explica.

Em entrevista ao O Regional, o presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior aponta que a feira já é tradição em Catanduva. “Estamos felizes com essa edição da feira. As pessoas aguardam com ansiedade a inauguração, a abertura da feira. São diversos atrativos como roupas, calçados, joias, semi-joias, temos toda aquela gama de produtos e você pode comprar também com o cartão de crédito, então além dos preços abaixo do custo, você consegue pagar no cartão”, detalha.

O horário de funcionamento é das 14 às 21h30 entre esta quinta-feira (23) e sexta-feira (24). No sábado as lojas estarão abertas das 10 às 17 horas no último dia de evento. O Sesc está localizado na Praça Felício Tonello, n° 228, na Vila Rodrigues. Informações pelo telefone (17) 3531-5900.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local