Feira do Comércio Começa Hoje Com 53 Boxes de Vários Segmentos

A Feira do Comércio de Catanduva começa nesta quarta-feira (22) com 53 boxes de vários segmentos. A partir das 14 horas já é possível conferir produtos com até 70% de desconto no Sesc Catanduva. Na edição do ano passado, mais de 15 mil pessoas estiveram presentes. A informação é do Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomercio).

Os consumidores poderão encontrar, nesta que é a 31ª edição da feira, produtos de decoração, lingerie, bijuterias, calçados, alimentação, presentes, óculos, roupas de ginástica, além de peças voltadas para o público masculino e feminino. Saúde também será uma marca predominante no espaço, assim como os cuidados com a beleza dos dentes e da pele. Durante a semana, o horário de funcionamento é das 14 às 21h30, sendo que no sábado, último dia de evento, as lojas estarão no espaço das 10 às 17 horas.

A cerimônia de abertura está marcada para as 13h30 e contará com a presença de autoridades, além do presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior e demais membros da diretoria. “Muitos comerciantes não abrem mão de participar das edições e estão conosco neste evento que abrange Catanduva e região”, explica Ivo. Além de impulsionar as vendas, os consumidores que buscam por produtos ou serviços de qualidade com desconto especial estarão no lugar certo. Como já é esperado, no primeiro dia é visto o maior fluxo de pessoas em busca de itens bons, bonitos e baratos.

“A feira foi criada com o objetivo de alavancar as vendas dos comerciantes em um período de maior recessão, oferecendo aos clientes a oportunidade de comprarem para toda a família, graças aos preços ofertados na feira”, finaliza o presidente do Sincomercio.

Para quem não sabe, o Sesc está localizado na Praça Felício Tonello, nº 228, na Vila Rodrigues. Informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3531-5900.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local