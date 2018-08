Feira do Comércio Chega a 31ª Edição Com Até 70% de Desconto

A tradicional Feira do Comércio de Catanduva chega a 31ª edição neste ano com até 70% de desconto. A programação começa a partir das 14 horas de quarta-feira (22) e termina no sábado (25) às 17 horas na unidade do Sesc. A informação foi divulgada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomercio).

Durante a semana o funcionamento segue até às 21h30, sendo que no sábado começa às 10 horas. A abertura será realizada pelo presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior e demais membros da diretoria do sindicato. Autoridades também foram convidadas para a cerimônia que começa a partir das 13h30. A abertura dos portões para os consumidores começa logo na sequência.

Neste ano, as lojas que participarão da feira representam os setores de roupas, tanto masculino quanto feminino, calçados, acessórios, estética, plano de saúde e odontologia. Os preços pretendem ser o diferencial para o cliente que prestigiar o evento.

“A feira já se tornou tradicional e impulsiona a economia local neste período, além de proporcionar aos comerciantes, maior visibilidade e a oportunidade de se apresentar para um vasto público. Muitos comerciantes não abrem mão de participar das edições e estão conosco neste evento que abrange Catanduva e região”, conta o presidente.

A data é uma das mais aguardadas pelos consumidores que pretendem adquirir produtos de qualidade com desconto especial. A oportunidade, de acordo com os organizadores, é imperdível para a compra de tênis, sapatos, roupas e até mesmo para cuidar da saúde. Os responsáveis destacam que no primeiro dia, como já é de costume, o fluxo é significativo e formado por pessoas que buscam produtos com três características – bom, bonito e barato.

“Indicamos para quem nunca foi a feira que vá no primeiro dia, que é um dos dias de maior concentração de pessoas que buscam o melhor negócio”, aponta o coordenador da Feria Luis Paulo Moraes.

“A feira foi criada com o objetivo de alavancar as vendas dos comerciantes em um período de maior recessão, oferecendo aos clientes a oportunidade de comprarem para toda a família, graças aos preços ofertados na feira”, complementa Ivo.

Anote na agenda

Anote na agenda que a Feira do Comércio começa na quarta-feira a partir das 14 horas e só termina no sábado às 17 horas. O Sesc fica na Praça Felício Tonello, n° 228, na Vila Rodrigues. Informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3531-5900.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local