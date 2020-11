Feira de Profissões da UNIFIPA Está Sendo Realizada em Formato On-line

Neste ano atípico, a VESTUNIFIPA, feira de profissões da UNIFIPA, está sendo realizada de forma on-line para que o interessado possa ampliar as opções para o futuro sem precisar sair de casa.

O evento de profissões do Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA teve início ontem (23) e trouxe informações sobre os cursos de Biomedicina, Enfermagem e Medicina; nesta terça-feira (24), será a vez dos cursos de Educação Física, Farmácia e Pedagogia, e no dia 25, quarta-feira, Administração, Direito e Engenharia Agronômica.

A feira é realizada às 19h, no canal UnifipaCatanduva no Youtube e traz lives com os coordenadores dos cursos e profissionais de sucesso falando sobre as áreas e o mercado de trabalho, além de muitas surpresas para quem fizer seu cadastro na página unifipa.com.br/vestunifipa

A VESTUNIFIPA é realizada anualmente com o objetivo de apresentar tudo o que a UNIFIPA oferece para seus futuros alunos, que terão contato direto com docentes – mestres e doutores, além de receber informações sobre os 09 cursos oferecidos – Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia, Medicina e Pedagogia e poderão conhecer histórias de sucesso de profissionais formados pela UNIFIPA, inseridos no mercado de trabalho, que darão dicas aos participantes do evento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local