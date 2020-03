Feira Com Produtos Livres de Agrotóxicos Será Realizada Amanhã

Na próxima quarta-feira, 04 de Março, ocorrerá mais uma edição da feira da Reforma Agrária.

Serão vendidos produtos livres de agrotóxicos produzidos pelo Assentamento de Egídio Brunetto, localizado entre os municípios de Altair e Guaraci.

A feira acontece mensalmente e é uma oportunidade de adquirir produtos de qualidade, melhorar a alimentação da família e fortalecer pequenos produtores rurais, além de fomentar a agricultura familiar do Núcleo de Estudos de Economia Solidária do IFSP Câmpus Catanduva.

Serão vendidos verduras, legumes, frutas, sucos e alguns produtos processados por outros assentamentos tais como arroz orgânico, leite em pó, temperos e outras variedades. É válido ressaltar que a agricultura orgânica condena e exclui o uso de fertilizantes sintéticos ou qualquer produto químico, e tem o compromisso de preservar os recursos naturais.

A feira será realizada das 9h às 14h, no campus do IFSP que fica localizado na Avenida Pastor José Dutra de Moraes, 239.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local