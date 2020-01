Feijoada em Prol do Hospital do Câncer de Catanduva Arrecada R$ 5mil

O grupo de voluntários “Amigos do HCC” arrecadou R$5 mil para o Hospital de Câncer de Catanduva. A arrecadação foi por intermédio do evento “Feijoada do Bem” realizado no dia 28 de Dezembro. O evento contou com a participação de quatro bandas que uniram alegria e solidariedade. Todo o valor arrecadado foi destinado ao HCC.

“O evento foi muito bom, ambiente agradável, música animada e comida boa. Foi dentro das expectativas. Foi arrecadado R$5.000,00, através da festa e da VAKINHA virtual”, destacou Júlio, um dos organizadores do evento.

O integrante do grupo ainda ressaltou que a sensação em ajudar uma entidade como o HCC resume-se em gratidão e que o grupo pretende realizar novas ações em prol da instituição. “A sensação é de gratidão por todos os que colaboraram, acredito que esse tipo de ação tem um efeito maior em quem doa do que em quem recebe, faz com que nos sentimos parte desse projeto maravilhoso que é o HCC. O grupo foi criado com intuito de realizar esse evento, porém houveram algumas conversas sobre a possibilidade de realizar outros posteriormente”, explicou Júlio.

O HCC oferece tratamento ambulatorial, clínico, cirúrgico, quimioterápico e tratamento hormonal, o ciclo completo para pessoas acometidas pelo câncer. As doações para o HCC podem ser feitas pela conta de energia elétrica, por depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222/(17)3311-3365 e (17)99789-8343.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local