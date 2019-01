Federação Paulista de Futebol Interdita Estádio Silvio Salles

A Federação Paulista de Futebol (FPF) inter­di­­tou o estádio municipal Silvio Salles em Catanduva. O local não pode sediar eventos esportivos por falta de reno­vação de laudo técnico. É o que aponta a portaria da Federação publicada no dia 5 de dezembro de 2018. A informação consta no próprio site da FPF.

Outros 12 estádios que tam­bém são palcos da segunda di­vi­são do Campeonato Paulista estão interditados. Para sediar eventos esportivos, é necessário apresentar cinco laudos, o auto de vistoria do Corpo de Bom­beiros, o de condições sanitárias e de higiene, outro de prevenção e combate de incêndio, vistoria de engenharia e o de segurança que está vencido desde novem­bro do ano passado.

“PORTARIA FPF Nº 202 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018. CEL. ISIDRO SUITA MARTINEZ, Vice-Presidente do Departamento de Infraes­tru­tura de Estádios da Federação Paulista de Futebol, no uso das atribuições legais e regimen­tares, DETERMINA: INTER­DI­ÇÃO do Estádio ‘Municipal Silvio Salles’, da cidade de Ca­tanduva, para qualquer evento esportivo profissional organiza­do por esta Federação, devido à falta de renovação de Laudo Téc­nico (que está vencido). Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as dis­­posições em contrário”, infor­ma no documento publicado no site da Federação Paulista de Futebol.

Procurada pela reportagem de O Regional, a assessoria de imprensa da prefeitura disse que “o procedimento de interdi­ção é normal durante o processo de renovação dos documentos que liberam o Estádio Silvio Salles para as partidas de fu­­te­­bol. De acordo com a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt), a documentação está em ordem e dentro do prazo de envio à Federação Paulista de Futebol”, informou por meio de nota. Representantes da Smelt também procuraram a reporta­gem de O Regional e disseram que a vistoria da Polícia Militar está marcada para o dia 21 de janeiro, mas que a documen­ta­ção está pronta e “fazendo a vis­­­toria ele vai ser liberado”, informaram comentando que todo ano a maioria dos estádios tanto da A 1, A2, quanto da Série B ficam interditados, até que os laudos sejam renovados.

O Silvio Salles é sede de partidas dos dois times da Ci­­dade Feitiço, o Catanduva Fu­­te­­bol Clube e o Grêmio Catan­du­vense que tem jogos progra­mados para 2019.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local