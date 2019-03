Federação Libera Silvio Salles Para Sediar Jogos do Campeonato

A Federação Paulista de Futebol (FPF) liberou o Estádio Municipal Silvio Salles para sediar jogos da Segunda Divisão do Campeonato Paulista. No próximo sábado (6), local será palco de confronto entre Catanduva Futebol Clube e Inter de Bebedouro. A liberação pode ser visualizada no site da FPF.

Agora, todos os laudos estão em dia. O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros tem vencimento para novembro deste ano.

Já o laudo de prevenção e combate de incêndio está previsto para vencer no mesmo mês, assim como o laudo de segurança. A vistoria de engenharia vencerá no próximo sábado (6), enquanto que o laudo de condições sanitárias e de higiene vencerá em março de 2020.

Com essa aprovação do estádio, assim como o Catanduva Futebol Clube, o Grêmio Catanduvense poderá realizar partidas em casa pelo Campeonato Paulista Sub-23 da temporada 2019. Depois da estreia do Santo, será a vez do Bruxo iniciar a competição. O primeiro jogo será fora de casa quando o Grêmio enfrentará o Taquaritinga.

Entenda

Com falta de laudo técnico, o Estádio Municipal Silvio Salles foi interditado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) no final do mês passado. Portaria foi publicada na ocasião e falava que documento não foi renovado. Foi a segunda vez em três meses que o local foi fechado para eventos esportivos.

A portaria de nº 050 foi assinada por Isidro Suita Martinez, Vice-Presidente do Departamento de Infraestrutura de Estádios da Federação Paulista de Futebol. No comunicado constava a determinação de interdição do estádio para “qualquer evento esportivo profissional, organizado por esta Federação, devido à falta de renovação de Laudo Técnico de Estádio. Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário”, constava no texto que está inclusive no site da FPF.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local