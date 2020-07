Fecomercio Promove Webinário, Direcionado Ao MEI, Sobre Comércio Eletrônico

A fim de orientá-los sobre as possibilidades de ingresso no mercado digital e a otimização de vendas nesse ambiente, hoje (30), às 14h, a FecomercioSP, em parceria com o Mercado Livre, realiza o webinário E-Commerce ou Marketplace: Dicas Práticas para o MEI. Após um longo período de comércio fechado e diante da atual redução do fluxo de consumidores nas lojas, os empresários têm visto o comércio eletrônico como uma alternativa para lidar com as adversidades do momento, principalmente os Microempreendedores Individuais (MEIs).

O objetivo é apoiar esses profissionais com estratégias de marketing digital e orientar aqueles que queiram ingressar no e-commerce ou em uma plataforma de marketplace, mas não têm experiência. Participam da conversa Kelly Carvalho, assessora econômica da FecomercioSP, e André Santos, awareness do Mercado Livre.

Durante o webinário, os especialistas explicarão todos os pontos que devem ser levados em conta na hora de montar o e-commerce ou vender por meio de uma plataforma de marketplace, como: divulgação e propaganda; estoque e logística; tecnologia; meios de pagamento; relacionamento e satisfação do cliente; transporte; e devoluções, esclarecendo as principais dúvidas dos empreendedores.

O webinário será transmitido pelo canal da Federação no YouTube: fecomerciosp.

Sobre a FecomercioSP – Reúne líderes empresariais, especialistas e consultores para fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo. Em conjunto com o governo, mobiliza-se pela desburocratização e pela modernização, desenvolve soluções, elabora pesquisas e disponibiliza conteúdo prático sobre as questões que impactam a vida do empreendedor. Representa 1,8 milhão de empresários, que respondem por quase 10% do PIB brasileiro e geram em torno de 10 milhões de empregos.

