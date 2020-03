Fecomercio Avalia Nova Lei De Franquias Que Entra Em Vigor No Dia 26 De Março

A partir do dia 26 de março a lei de novas regras de franquias, sancionada pela presidência da República em dezembro, entrará em vigor e a FecomercioSP avalia como positivas as atualizações. As novas regras revogam a antiga lei n.º 8.955 de 1994, que até então regulava os contratos celebrados entre franqueados e franqueadores.

Para a Instituição, a alteração pode trazer mais segurança jurídica e transparência ao sistema de franquias.

A nova legislação traz clareza a determinados temas que eram objetos de demandas judiciais, como o afastamento do vínculo empregatício entre franqueadores e franqueados e entre a empresa franqueadora e os empregados do franqueado, bem como a não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Isso deixa claro que se trata de uma relação empresarial e não de consumo.

A COF (Circular de Oferta de Franquia) também será mais transparente em relação ao suporte oferecido ao franqueado pelo franqueador, pois passará a conter de forma mais detalhada as condições do negócio, como as regras específicas para sucessão do contrato, as penalidades e multas aplicáveis, as cotas mínimas de compra pelo franqueado junto ao franqueador, os prazos contratuais e condições de renovação do contrato, regras de limitação à concorrência e outros assuntos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local