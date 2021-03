FECAP Oferece Bolsas de Estudo Para Mulheres em Curso de Tecnologia

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) está oferecendo 18 bolsas de estudo seis bolsas integrais e 12 bolsas parciais de 50% do valor do curso para mulheres em seu novo curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

O objetivo da iniciativa é aumentar a adesão de mulheres ao curso, reconhecidamente com baixa representatividade numa área que está em ascensão. As aulas começam já no próximo dia 15 de março. A turma vai iniciar as aulas on-lines e síncronas, no mesmo horário em que seriam as atividades presenciais, enquanto a Instituição permanecer com atividades remotas.

O curso vai formar profissionais capazes de atuar em projetos de transformação digital, desenvolvimento web, aplicativos mobile, internet das coisas, inteligência artificial, segurança da informação e na concepção, análise, projeto, gestão, implementação de sistemas de software e manutenção de sistemas de informação.

As áreas de Tecnologia da Informação têm um mercado de trabalho em plena expansão no Brasil. A Internet das Coisas, computação na nuvem e a inteligência artificial são grandes possibilidades. Pesquisas indicam que a maioria das pessoas trabalharão em empregos que sequer foram criados ainda. Em nosso País, além de tudo, é preciso investir em mão de obra e formar profissionais capacitados, visto que estamos ainda atrasados na Indústria 4.0, por exemplo.

Para concorrer às bolsas, as interessadas precisam participar do processo seletivo da FECAP (ingresso por vestibular digital agendado ou usando a nota do ENEM) e se enquadrar nas regras do ProUni para concessão de bolsas sociais, conforme o formulário: https://www.fecap.br/wp-content/uploads/2021/03/Relatorio-Socioeconomico.pdf.

Saiba mais sobre o curso e inscreva-se: https://www.fecap.br/graduacao/analise-e-desenvolvimento-de-sistemas/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local