FEBRABAN Cria Aulas Sobre Educação Financeira Para Alunos Da Rede Estadual

Os alunos dos ensinos fundamental e médio da rede estadual de ensino de São Paulo terão acesso a um conteúdo sobre educação financeira desenvolvido especialmente para eles. O projeto é fruto de uma parceria entre a FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos e a Secretaria de Estado da Educação.

Ao todo, serão disponibilizadas 24 aulas de 45 minutos cada, sendo 2 aulas por semana, por um período de 2 meses. As aulas são voltadas para alunos do ensino fundamental (5º ao 9º ano) e ensino médio (1ª a 3ª séries).

As aulas serão transmitidas a partir de estúdios da Secretaria e poderão ser acompanhadas, ao vivo, pelo site, aplicativo e página do Facebook do Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP) e, ainda, pelos canais TV Educação e TV Univesp.

A previsão é que as aulas comecem a ser transmitidas na segunda semana de agosto.

O Centro de Mídias é uma iniciativa da Secretaria da Educação para apoiar a aprendizagem dos estudantes e a formação dos professores, com aulas ao vivo, ao alcance de todos pela TV aberta e aplicativo de celular gratuito, que não desconta da internet do aparelho do usuário.

Com linguagem conectada com situações do cotidiano dos adolescentes, as aulas usarão recursos interativos, como diálogo via chat, apresentação de vídeos, desafios, jogos de perguntas e respostas, para despertar a reflexão dos jovens sobre os temas propostos.

Dentro dos eixos temáticos, as aulas abordarão temas diversificados de educação financeira como fontes de renda, tipos de remuneração, impostos sobre a produção e comercialização de bens, patrimônio, leis da oferta e demanda formação de preços, consumo consciente, economia doméstica, compra por impulso, características do crédito, direitos do consumidor, endividamento, poupança, entre outros assuntos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local