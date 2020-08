Fazenda Disponibiliza Mais De R$ 11,9 Milhões Em Créditos Da Nota Fiscal Paulista

A Secretaria da Fazenda e Planejamento liberou ontem (17), R$ 11.961.302,72 em créditos mensais aos participantes da Nota Fiscal Paulista. Deste montante, as instituições filantrópicas têm à disposição mais de R$ 6,2 milhões em créditos para utilização em seus projetos. Já para pessoas físicas e condomínios foram destinados R$ 5,6 milhões.

Os créditos são referentes às compras e doações de documentos fiscais realizadas em abril deste ano.

Com esta liberação, a Secretaria da Fazenda e Planejamento já liberou em oito meses de 2020, mais de R$ 178,3 milhões aos participantes cadastrados no programa.

Para transferir os recursos para uma conta corrente ou poupança de mesma titularidade, basta utilizar o aplicativo (app) oficial da Nota Fiscal Paulista pelo smartphone ou tablet, digitar o CPF/CNPJ e senha cadastrada e solicitar a opção desejada. Quem preferir pode utilizar a página do programa na internet: portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp. Em ambas as opções os valores serão creditados na conta indicada em até 20 dias.

Os créditos da Nota Fiscal Paulista permanecem à disposição dos participantes por cinco anos a contar da liberação e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período. O valor mínimo para transferência é de R$ 0,99.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook