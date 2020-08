Fatecs Divulgam Lista Dos Cursos Mais Concorridos Do Vestibular Do 2º Semestre

A FATEC divulgou a lista dos cursos mais procurados na instituição, em primeiro lugar ficou Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) é novamente o curso superior tecnológico mais procurado no processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs).

No Vestibular para o segundo semestre de 2020, a graduação atinge os maiores índices de candidatos por vaga nas Fatecs Zona Leste (37,33), São Paulo (35,36, à noite, e 24,53, de manhã), Carapicuíba (31,23) e Zona Sul (24,43); e na Fatec Sorocaba (24,38 c/v).

Quatro cursos do eixo tecnológico de Gestão e Negócios integram a relação: Marketing (32,51) e Gestão de Negócios e Inovação (27,34), ambos na Fatec Sebrae; Gestão Financeira, na Fatec Osasco (29,15); e Gestão de Recursos Humanos (26,40), na Fatec Ipiranga.

Numa demonstração de interesse dos estudantes, o curso inédito da Fatec Jundiaí, Sistemas Embarcados, elaborado em parceria com a Siemens, teve uma procura de 5,05 candidatos por vaga.

Seleção – Neste segundo semestre de 2020, o Vestibular para os 81 cursos superiores tecnológicos gratuitos foi estruturado por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online. Serão avaliadas as notas de Língua Portuguesa e Matemática da terceira série do Ensino Médio. Candidatos que estão cursando o Ensino Médio por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou modalidade semelhante podem apresentar notas referentes ao segundo termo deste ciclo, desde que no ato da matrícula comprovem a conclusão do Ensino Médio.

A mudança do critério de seleção se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia.

A previsão é de que as aulas comecem de forma remota (online), até que as regras do isolamento social sejam flexibilizadas a ponto de tornar possível o retorno das atividades presenciais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook