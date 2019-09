Fatec Está Com Inscrições Abertas Para 2º ‘Altar Día De Muertos’

A unidade de Catanduva da Fatec divulgou ontem, dia 4 de setembro, que já estão abertas as inscrições para participar do 2º ‘Concurso Altar Día de Muertos’, que reserva ao aluno a oportunidade de expor seu trabalho sobre a cultura do povo mexicano no Memoria da América Latina. A ação é uma parceria entre o Centro Paula Souza e o Consulado Geral do México em São Paulo. Inscrições vão até o dia 15 de setembro e devem ser feitas pelo professor orientador no site https://forms.gle/jkqcNM9qT9oqEJrq9. O objetivo do evento é Selecionar dois altares feitos em homenagem ao Día de Muertos (Dia dos Mortos, uma conhecida celebração mexicana), sendo um oriundo de Etec e um de uma Fatec, para montagem no Memorial da América Latina durante a festividade de Día de Muertos. Além de selecionar outros dois altares de Etec ou Fatec que serão expostos em locais públicos a serem definidos pelo Consulado do México.

Para se inscrever, é necessário que haja a presença de um professor das áreas de Gestão, Linguagens ou Ciências Humanas, e que organizem, preferencialmente, grupos de no mínimo três alunos e no máximo cinco, matriculados na mesma unidade. Não serão autorizadas as inscrições de duplas e os alunos não podem estar com a situação acadêmica ‘trancada’, com ‘licença gestante’ ou ‘licença saúde’. O edital reforça, ainda, que o mesmo professor poderá orientar mais de um grupo.

O altar deverá seguir as normas estabelecidas e possuir: no mínimo três níveis e no máximo cincos, conter oferendas (alimentos, bebidas, objetos), arcos de flores, cruz de cal, dobraduras/decorações em papel de seda, incenso, velas / lanternas, caveiras, tecidos, elementos decorativos que tenham ligação com o homenageado e fotografias do mesmo.

Outras informações sobre as normas e inscrições podem ser acessadas no site do Centro Paula Souza (https://www.cps.sp.gov.br).

Da Reportagem Local