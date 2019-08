Fatec De Catanduva Realiza Teste De Proficiência TOEIC BRIDGE

A unidade de Catanduva da Fatec, por meio de uma parceria com o Ministério da Educação e a Mastertest, divulgou que já estão abertas as inscrições para a realização do teste de proficiência em inglês TOEIC BRIDGE. Os interessados deverão enviar email para jullywizard@hotmail.com, informando nome completo, CPF e email, além da data de preferência para realização do teste (que pode ser dia 31 de agosto, ou 28 de setembro). O teste é gratuito e aberto a todos os alunos, docentes e servidores da Fatec interessados em obter o certificado.

“O TOEIC BRIDGE é um exame de proficiência internacional da língua inglesa voltado para a aferição do idioma, com duração aproximada de 1h30min e composto por 50 questões de Listening e 50 de Reading. O teste é a escolha de mais de 180.000 alunos por ano e é reconhecido por centenas de empresas. Com o uma medida justa e objetiva de proficiência em inglês para alunos principiantes e de nível intermediário, o TOEIC BRIDGE permite que os examinadores verifiquem seu atual nível de proficiência em inglês, estabeleçam suas próprias metas e monitorem seus progressos no aprendizado de inglês. O candidato que realizar o teste receberá um certificado com a pontuação obtida, válido por dois anos”, informa a Fatec.

Nessas duas datas já confirmadas (que são dois sábados), as vagas são limitadas e obedecem à ordem de inscrição. O horário para realizar o teste é das 14h00 às 15h30.

Haverá, ainda, outras aplicações ao longo do semestre e as respectivas datas serão informadas antecipadamente. “Esta é uma oportunidade imperdível de realizar um teste de proficiência extremamente valorizado no mercado de trabalho e nas esferas acadêmicas (pós, mestrados e doutorados, cursos no exterior, entre outros). Além disso, é a oportunidade de anexar ao seu currículo outro importante certificado”, finaliza a instituição em nota oficial.

