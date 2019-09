Fatec De Catanduva Abre Inscrições Para Três Novos Cursos De Extensão

A unidade de Catanduva da Fatec divulgou ontem, dia 16 de setembro, que estão abertas as inscrições para três cursos de extensão. Desta vez, as novidades são: Contabilidade e Finanças para não Administradores, NR10 Básico e curso de AutoCad/Inventor. Todos são gratuitos e abertos aos alunos e a toda a comunidade. As inscrições começaram ontem e se estendem até o dia 20 de setembro.

O curso de Contabilidade e Finanças para não Administradores será realizado no Prédio Anexo II, localizado na rua Recife, número 655, no Centro. Ele será aplicado nos dias 21 de setembro, 5 de outubro, e 26 de outubro e 9 de novembro, das 13h30 às 17h00.

Já o de NR10 Básico será no Prédio Principal da Fatec catanduvense, na rua Maranhão, 898, Centro, na sala 02 e Laboratório de Máquinas do Anexo I. Os dias serão: 5, 19 e 26 de outubro, e 9, 16 e 23 de novembro, dessa vez das 13h00 às 19h00.

Para finalizar, o curso AutoCad/Inventor será realizado no Anexo I – Laboratório de Informática, também na rua Maranhão, 898, Centro. O curso aos interessados será realizado nos dias 23 e 30 de setembro, 7, 14, 21 e 28 de outubro, 4, 11, 18, 25 de novembro, e 2 e 9 de dezembro. O horário das aulas será das 15h00 às 16h40.

Caso esteja interessado em participar de algum desses cursos de extensão, é possível entrar em contato pelo telefone (17) 99724-3585, ou pelo site https://fateccatanduva.edu.br/ e obter outras informações, bem como ter acesso ao formulário de inscrição.

Da Reportagem Local