Neste sábado (1º), a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) comemora 10 anos de trabalho em Catanduva. A instituição celebra o “Jubileu de Estanho” junto com outras seis unidades: Bauru, Bragança Paulista, Lins, Ipiranga (Capital), Mogi das Cruzes, e São Sebastião. Hoje, as sete Fatecs somam mais de 7,4 mil estudantes matriculados em diversos cursos superiores de Tecnologia.

Cada unidade organizou um calendário comemorativo. Na Fatec Catanduva, a comemoração será em novembro, quando a unidade promove seu simpósio anual.

A Faculdade de Tecnologia de Catanduva iniciou seus trabalhos em setembro de 2008, oferecendo a comunidade o Curso Superior de Automação Industrial. Após cinco anos de efetivo funcionamento tendo alcançado os objetivos propostos de uma Fatec, a unidade passou a contemplar o curso de Automação Industrial que é o 8º melhor do país, pela avaliação do INEP- MEC / 2011 e um curso de Gestão Empresarial que é o 3º melhor do país, pela mesma avaliação do ano de 2012.

“Um corpo docente qualificado, funcionários comprometidos, alunos e parceiros envolvidos com a identidade de uma Faculdade, ajudaram a construir a unidade que hoje temos; uma Fatec no ponto alto de desenvolvimento, buscando o fortalecimento e ampliação de seus cursos e parcerias com os setores do comércio e da indústria, tentando assim garantir os altos níveis de empregabilidade de seus alunos”, afirmou a coordenadoria da instituição.

No primeiro semestre de 2014 iniciou-se a implantação do novo curso de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação, outra grande conquista que, segundo a coordenadoria, pretende atender a uma demanda muito específica do setor produtivo e aumentar as oportunidades de mudanças socioeconômicas dos municípios e também da região.

“Ao final desta pequena caminhada renovamos aqui o nosso compromisso com a Comunidade Acadêmica e com a cidade de Catanduva para que possamos nos próximos anos, ainda com muito trabalho e entusiasmo comemorar maiores e melhores conquistas”, finalizam.

