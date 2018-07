Fatec Catanduva Tem Trabalho Selecionado Para Fetesp

A Faculdade de Tecnologia de Catanduva (FATEC) teve projeto selecionado para 12ª edição da Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps). O trabalho aprovado, intitulado “Equipes: Interdependência de tarefas e satisfação”,contempla a categoria Gestão e Ciências Econômicas.

O trabalho está entre os 239 aprovados entre os mais de mil projetos inscritos. Desse total, 231 são de estudantes das Escolas Técnicas (Etecs) e das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais e oito projetos internacionais de instituições da Argentina, Colômbia, Peru e Portugal.

O evento será realizado totalmente em ambiente virtual. Conforme informações do Centro Paula Souza, a feira vai abordar temas como sustentabilidade, automação e aplicativos, mostrando como é desenvolvida a pedagogia de projetos nos cursos do Centro. A Feira também é uma inovação para conteúdos externos à sala de aula.

Agora, até o dia 20 de agosto, os alunos devem enviar à comissão organizadora vídeos, banner e resumo completo do trabalho para a exibição na plataforma. A premiação será em novembro na sede do Centro Paula Souza. Para conhecer os projetos finalistas, a feira pode ser visitada virtualmente de 1º de outubro a 31 de dezembro no site da Feteps.

Da Reportagem Local