Fatec Catanduva Tem Nota De Destaque Com Bom Desempenho No Enade

As Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) tiveram bons resultados no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2018. Os dados foram divulgados na sexta-feira (04) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação. A Fatec de Catanduva tirou nota em Gestão Empresarial com desempenho 4.

Dos cursos avaliados nas Fatecs, oito alcançaram pontuação máxima: conceito 5. Outros 29 obtiveram nota 4 no exame, que avalia instituições de Ensino Superior em uma escala de 1 a 5.

A análise dos dados do Inep feita pelo jornal Folha de S. Paulo mostra que 64% das avaliações de cursos feitas nas universidades federais resultaram em notas 4 ou 5. No caso das universidades estaduais esse percentual é de 48%. Já nas faculdades avaliadas do Centro Paula Souza, a porcentagem de notas 4 ou 5 é de 71%.

O curso de graduação tecnológica de Marketing foi avaliado em 235 unidades de Ensino Superior do País. A Fatec Sebrae, localizada na Capital, obteve o primeiro lugar entre as públicas do Brasil.

Já o curso de Gestão Empresarial da Fatec São Paulo, que oferece a modalidade EaD, conquistou a melhor nota entre as públicas do Estado e a quarta melhor entre as públicas do País. Ao todo, foram avaliadas 262 unidades com esse curso no Brasil.

Na análise do curso superior de tecnologia em Logística, as Fatecs Zona Leste (Capital), Americana e Guarulhos ficaram entre as cinco melhores instituições públicas do Brasil e entre as 18 melhores na classificação geral do País. Os dados do Inep mostram que 388 unidades que oferecem o curso foram avaliadas em 2018.

Entre os dez melhores cursos de graduação tecnológica em Gestão Comercial do País, dois são de Fatecs – Assis e Ipiranga, na Capital. O total de unidades avaliadas no Brasil foi de 197.

A Fatec Ipiranga também se destacou com o curso de Gestão de Recursos Humanos, alcançando o primeiro lugar entre as públicas do Brasil e 11º no ranking geral nacional. No País, 599 unidades participaram do Enade com esse curso.

Desempenho

O Enade tem o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares das universidades, centros universitários e faculdades de todo o País. É aplicado em ciclos, avaliando os estudantes quando ingressam na educação superior e quando terminam a graduação.

Ariane Pio

Da Reportagem Local