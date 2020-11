Fatec Catanduva Realiza Hoje Live Para Ajudar No Vestibular Do Primeiro Semestre De 2021

Hoje (26) a Fatec Catanduva, às 15h, realizará a primeira LIVE de uma série especial que para estudantes que pensa em ingressar na Fatec. É mais uma oportunidade do estudante conhecer os cursos que escola tem na cidade feitiço.

Já para o processo seletivo disponibiliza 17.960 vagas para 84 cursos de graduação tecnológica, em todas as regiões do Estado; ingresso nas faculdades será por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online.

O processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) está com inscrições abertas a partir desde quarta-feira (25) e vai até 15 de dezembro, exclusivamente pelo site vestibularfatec.com.br – no último dia, o prazo vai até 15 horas. O valor da taxa de inscrição é de R$ 39. O Vestibular para o primeiro semestre de 2021 será por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online.

A mudança do critério de seleção se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia. A previsão é de que as aulas comecem de forma remota (online).

Serão avaliadas as notas de Língua Portuguesa e Matemática da segunda série do Ensino Médio. Candidatos que estão cursando o Ensino Médio por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou modalidade semelhante podem apresentar notas referentes ao segundo termo deste ciclo, desde que no ato da matrícula comprovem a conclusão do Ensino Médio.

O Vestibular das Fatecs oferece um total de 17.960 vagas, distribuídas entre os 84 cursos superiores tecnológicos gratuitos, em todas as regiões do Estado – aumento superior a 15% em relação ao primeiro semestre de 2020 (15.565 vagas).

Ariane Pio

Da Reportagem Local