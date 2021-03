FATEC Catanduva Realiza Aula Magna Para os Ingressantes do 1° Semestre de 2021

Na última semana, aconteceu a Aula Magna para os ingressantes do 1° semestre de 2021, dos cursos da Fatec Catanduva, dos períodos manhã e noite.

Participaram além dos coordenadores e a Diretora da Fatec Catanduva, Profa. Dra. Rosimar de Fatima Schinelo, Eduardo Bacani Ribeiro, que é Doutorando e Mestre do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo e o Prof. Rafael Leal de Araujo, Mestre e Graduado em Direito pela Unesp, professor da Faculdade de Tecnologia de Campinas, Coordenador de Legislação e Normas Educacionais na Unidade do Ensino Superior de Graduação do Centro Paula Souza, advogado.

O tema abordado foi Ensino Superior Tecnológico: Oportunidades e Responsabilidades. As aulas continuam de modo remoto devido as restrições do covid-19.

Curso aberto – O Novotec Expresso está com inscrições abertas até o dia 09 de março.

Neste primeiro semestre, o Novotec Expresso volta com três opções de curso de qualificação profissional, nas áreas de: Gestão de pequenos negócios, Montagem e manutenção e Marketing Digital e vendas na redes sociais. Todos os cursos possuem carga horária total de 120 horas, com certificação garantida.

Jovens entre 14 e 24 anos podem se inscrever. Garanta sua vaga já no site: www.novotec.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local