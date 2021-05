Fatec Catanduva Realiza 22ª Edição do Simpósio de Tecnologia

O 22º Simpósio Tecnológico da Fatec Catanduva (SIMTEFAC) teve inicio ontem, dia 24, nos períodos manhã e noite, e segue com extensa programação online até o dia 28 de maio. As atividades programadas são exclusivamente para alunos, professores e funcionários da Fatec Catanduva, com exceção da abertura, que foi voltada ao público interessado.

O evento será via Microsoft Teams, pelo e-mail institucional (nome.sobrenome@fatec.sp.gov.br) fornecido pelo Centro Paula Souza, onde serão criadas as salas para cada atividade do Simpósio em seus determinados dias da semana.

De acordo com a diretora da Fatec Catanduva, Profa. Rosimar de Fatima Schinello, o tema desse ano é “Trabalho e Ensino Híbrido: o que é e como se faz”. “Em meio aos difíceis tempos de pandemia, a Fatec Catanduva procura proporcionar aos alunos conhecimento extra para a vida profissional, agregando atitudes, valores e troca de experiência com profissionais de diferentes áreas por meio de palestras, oficinas e minicursos, bem como com os projetos interdisciplinares. E assim será com o Simpósio nesse semestre”, comentou.

Confira abaixo

a programação :

Segunda-Feira (24/05): 8h Abertura: Mesa Interativa – Impactos e Oportunidades no Trabalho e no Ensino Híbrido (Palestrantes: Evandro Cleber da Silva e Heveraldo Galvão).

19h Abertura: Mesa Interativa – Trabalho e Ensino Híbrido: O Que é e Como se Faz (Palestrantes: Maria Del Carmem G Chude e Rafael Derrico).

Hoje (25/05)

8h Palestra – Pós-Graduação para Tecnólogo (Palestrantes: Prof. Dr. Wellington Afonso Desiderio e Prof. Dr. Diego Renan Bruno)

14h Fontes de Financiamento/Programa Escola de Inovadores (Somente para docentes) (Palestrante: Inova CPS)

19h Palestra Inova: Imersão e Ideação, Capacitação básica para a apresentação e prática das etapas de Imersão e Ideação, baseadas na metodologia do Design Thinking (Somente para os primeiros 100 inscritos) (Palestrante: Inova CPS)

19h Automação Veicular: Tecnologias, Mobilidade e Negócios. (Palestrante: Laercio da Costa Barbosa)

19h30 Palestra – A nova lei de licitações e o seu impacto no mercado (Palestrante: Dr. André Silva)

Quarta-Feira (26/05)

8h30 SIMDebate (Cinema/Tecnologia e Cultura) – Exibição do filme “Nerve: Um jogo sem regras” (sessão com debate mediado pelo professor da Fatec, Imes e Senac Catanduva Felipe Boso Brida)

19h Oficina: A contribuição do Marketing Disruptivo no processo de apoio às pequenas empresas no momento atual da Covid-19 (Palestrante: Dr. Diane Andreia de Souza Fiala)

19h Palestra Fake News e aprendizado de máquina (Palestrante: Gabriel Lino)

19h Soluções de Acesso Remoto para Equipamentos de Automação Industrial (Palestrante: Fabio Diniz Alvarenga)

21h Atividade Cultural – Show de Talentos

Quinta-Feira (27/05)

8h Projeto Conte Comigo – Encerramento

8h Palestra Automação Industrial em Ambiente Virtual: Comunicação do codesys com o Elipse Scada e o Factory I/O (Palestrante: Jordana de Oliveira Silva)

14h Jornada de HAE (Somente para docentes)

19h Carreira para o Profissional de Desenvolvimento de Software (Palestrante: Mario Cesar Simão Junior)

19h Palestra Energia Solar Fotovoltaica: Definições, Mercado e Comentários sobre Dimensionamento (Palestrante: Me. João Lucas de Souza Silva)

19h30 Projeto Conte Comigo – Encerramento

Sexta-Feira (28/05)

8h Feira de produtos

8h Mini-Curso Desenvolvimento de placas de Circuito Impresso com software EAGLE (Palestrantes: Prof. Me. Tácio Luiz de Souza Barbeiro).

19h Palestra Automação Industrial em Ambiente Virtual: Comunicação do codesys com o Elipse Scada e o Factory I/O (Palestrante: Jordana de Oliveira Silva)

19h Oficina: Management 3.0 (Palestrante: Bruno Figueiredo)

19h Feira de produtos

Ariane Pio

Da Reportagem Local