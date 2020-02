Fatec Catanduva Lança Ação Solidária em Parceria com o Fundo Social de Solidariedade

A unidade de Catanduva da Fatec – Faculdade de Tecnologia está realizando uma ação solidária em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. A iniciativa visa à mobilização de alunos, professores e a comunidade em geral para a arrecadação de alimentos. Estão sendo recolhidos alimentos não perecíveis: arroz, feijão e macarrão.

A diretora da Fatec, Rosimar Schinello, comentou sobre a importância de projetos como esse e ressaltou que anualmente a entidade realiza ações em parceria com o Fundo Social. “Não é a primeira vez que a instituição contribui com o Fundo Social, ano passado, por exemplo, nós arrecadamos leite para as famílias atendidas. E todos os semestres a Fatec Catanduva recebe seus alunos de ‘Portas Abertas’ e todos são convidados a participar da Ação Solidária como oportunidade de entender que Conhecimento, Tecnologia e solidariedade podem caminhar juntos, promovendo o crescimento pessoal e profissional e a transformação social”, explicou.

A campanha será até o dia 6 de Março e o ponto de arrecadação é na biblioteca da Fatec. A unidade fica localizada na Rua Maranhão, 898 – Centro.

Myllaynne Lima

Da Reportagem local