Fatec Catanduva Divulga Datas Para Rematrícula De Veteranos

A unidade de Catanduva da Fatec – Faculdade de Tecnologia divulgou, por meio de uma nota em suas redes sociais, a data para que os veteranos da instituição de ensino realizem a rematrícula para o primeiro semestre de 2020.

O procedimento tem que ser feito de forma digital, através do link https://siga.cps.sp.gov.br/aluno/login.aspx, no prazo de 27 a 29 de janeiros de 2020, bastando acessar com o nome de usuário e senha. A rematrícula é obrigatória para todos os alunos veteranos, e caso o estudante não a efetue, será realizado o trancamento e/ou cancelamento automático da matrícula. Aos que possuem alguma dúvida, a Fatec irá disponibilizar um plantão de atendimento, no dia 29 de janeiro, das 10h00 às 20h00, na própria secretaria acadêmica da unidade catanduvense.

Da Reportagem Local