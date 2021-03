Fase Emergencial: Garden Shopping Prepara Modelo Alternativo de Vendas

De acordo com a determinação do Governo de São Paulo, todo o Estado regrediu para a fase emergencial até dia 30 de março. Com isso, as lojas de shoppings poderão funcionar somente de forma ‘drive thru’, para compras feitas em apps e lojas online, mediante horários agendados e a organização de cada empreendimento.

Com o objetivo de oferecer conforto e segurança para seus clientes o Garden Shopping Catanduva lançou uma nova forma de compra dos produtos das lojas de forma prática e segura. O empreendimento conta agora com uma Vitrine Digital em sua página na internet.

As lojas participantes disponibilizam os produtos diretamente no site do shopping para consulta dos clientes. Neste momento de pandemia e isolamento social, o objetivo da ação é facilitar a geração de negócios com os clientes. O produto fica exposto no site e a venda será realizada diretamente com os vendedores de cada loja, através do WhatsApp, e-commerce ou redes sociais das lojas.

Depois de escolher o produto e fazer a negociação com o lojista, basta ir até local sinalizado e de fácil acesso e realizar o pagamento e retirar a mercadoria. O serviço funciona diariamente, das 11h às 22h, e o mix de lojas participantes inclui vestuário, acessórios, calçados, livrarias, games, relojoarias, joalherias, cosméticos, eletrônicos e muito mais.

A Vitrine Virtual possui um layout simples para facilitar a navegação, com foto e a descrição dos produtos acompanhada do preço de venda e o link direto para o aplicativo de WhatsApp do lojista para negociação de preço e compra. Para acessar o novo formato de atendimento, basta entrar no https://loja.gardenshopping.com.br.

Por medida de segurança, não é permitido que clientes que optem por compras pelo sistema drive thru, estacionem no local e retirem o produto na loja. O lojista, por sua vez, deve combinar o horário de entrega do produto e aguardar a chegada do cliente, a fim de garantir maior agilidade na prestação do serviço. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras faciais pelos funcionários das lojas participantes da ação, e todos os produtos devem ser previamente higienizados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local