Farmácias De Catanduva Tem Falta De Álcool Em Gel Devido À Coronavirus

No Brasil já tem dois casos de pessoas com coronavirus e por isso o Ministério da Saúde está em alerta para evitar que o vírus se espalhe pelo Brasil. Nos dois casos, as pessoas vieram de viagens feitas no exterior e estão em isolamento para que não venha provocar um alastramento em massa.

Por esse motivo as escolas particulares de Catanduva com o intuito de prevenir estão pedindo aos pais e responsáveis que comprem e mandem na mochila da escola álcool em gel, para que seus filhos passem antes de lanchar ou quando necessário.

O jornal O Regional foi conferir nas farmácias e supermercados as vendas do álcool em gel. Numa rede de supermercados e atacadistas de Catanduva o frasco de álcool em gel de 500 ml está em média R$ 18. Já em farmácias pesquisadas, as duas primeiras, uma localizada em área central e outra em bairro, não tinha mais nenhum tipo de álcool em gel para vender e o pedido para repor o produto que esta em falta. Já na terceira farmácia, em área central havia o produto na prateleira e com opções de tamanho, o de 500 ml R$ 16, o de 200 ml R$ 9,90 sendo que este último é o mais vendido para levar em bolsa e estojos de escolas.

A atendente da farmácia disse que está admirada de ver as vendas do produto e já pediu um novo lote para reforçar a demanda de vendas. Ela ainda conta que tem certa preocupação com o novo vírus e pelas conversas com os clientes sente que eles também têm muito insegurança sobre doença, já que Catanduva passa por um surto de dengue seria desastroso o coronavirus chegar também por aqui.

Ariane Pio

Da Reportagem Local