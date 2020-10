Farmácia Pega Fogo e Fica Parcialmente Destruída

Um incêndio foi registrado em uma farmácia de Catanduva no último final de semana.

O estabelecimento localizado na avenida São Vicente de Paulo ficou parcialmente destruído. As chamas atingiram alguns equipamentos como uma geladeira de bebidas e uma moto, que estava guardada dentro do imóvel.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para controlar as chamas por volta das 17h30, do último domingo. O prédio estava fechado para consumidores e não houve feridos.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas, mas poderia ter se iniciado próximo a geladeira de bebidas. A Polícia Técnica foi acionada para a realização de um laudo sobre o incidente.

Karla Konda

Editora Chefe