Farmácia de Catanduva Realiza Doação de Tampinhas e Garrafa Pet em Prol do HCC

A doação é um gesto nobre que pode ajudar a mudar a história de milhares de pessoas. Seja ela financeira, de sangue, do tempo disponibilizado pelos voluntários, ou através de campanha de arrecadação de matérias-primas que podem ser revertidas em benefícios aos pacientes atendidos pelo Hospital de Câncer de Catanduva.

A equipe da Drogaria União realizou a doação de 50 mil tampinhas PET, 14 garrafas PET de lacres de alumínio e 168 litros de leite. Os itens serão vendidos com o valor arrecadado, são comprados itens necessários para o Hospital de Câncer de Catanduva e seus pacientes.

Em funcionamento desde 14 de Agosto de 2019, o Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva disponibiliza para 19 municípios o tratamento completo contra o câncer, com atendimento ambulatorial, internações, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia, possibilitando conforto e agilidade aos pacientes no tratamento por estarem mais próximos de casa, além de médicos e equipe multidisciplinar especializada.

Com recepção acolhedora, consultórios médicos, salas de exame, repouso e equipamentos médicos de última geração. O Serviço de Radioterapia está em fase de credenciamento no Ministério da Saúde para que, através do SUS, possa receber recursos para o tratamento dos pacientes. Enquanto o credenciamento não é finalizado, 100% das sessões de radioterapia são pagas com recursos próprios da Fundação Padre Albino, por meio de doações da comunidade e emendas governamentais.

As doações para o HCC também podem ser feitas pela conta de energia elétrica, depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222/(17) 3311-3365 e (17)99789-8343.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local