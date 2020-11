Farmácia de Catanduva Adere ao Programa de Descarte Consciente de Medicamentos

Para reforçar o compromisso de proteger o meio ambiente e garantir o bem-estar da comunidade uma unidade de farmácia de Catanduva está inserida no Programa de Descarte Consciente de Medicamentos.

“Queremos oferecer mais opções e conveniência, para que os consumidores possam fazer o descarte correto de seus medicamentos vencidos ou sem uso. Assim, além de contribuirmos com a implementação da Política Nacional de Resíduos em nosso setor, garantimos uma maior proteção do meio ambiente e reforçamos nosso papel de cuidar das comunidades onde atuamos”, explica João Redondo, diretor de Sustentabilidade da rede de farmácias integrada ao programa.

Em Catanduva a unidade que está inserida no programa de descarte fica localizada na Rua Maranhão, 863 – Centro. Os medicamentos são entregues nos pontos de coleta nas lojas e enviados para tratamento adequado em conformidade com a legislação ambiental pertinente.

Além de medicamentos, a unidade também aderiu recentemente ao programa Green Recicla Pilhas, da Green Eletron, principal gestora da logística reversa de eletroeletrônicos e pilhas do Brasil.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local