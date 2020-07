Fapesp Abre Nova Rodada De Apresentação De Propostas Para Pequenas Empresas

O 4º Ciclo de Análise da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) recebe pedidos de novos projetos até 19 de outubro de 2020. Estão reservados até R$ 15 milhões para atendimento às propostas selecionadas. A quarta chamada de propostas de 2020 é do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe).

A iniciativa apoia projetos de pesquisa que possam ser desenvolvidos em duas etapas: demonstração da viabilidade tecnológica de produto ou processo, com duração máxima de nove meses e recursos de até R$ 200 mil (Fase 1); e desenvolvimento do produto ou processo inovador, com duração máxima de 24 meses e recursos de até R$ 1 milhão (Fase 2).

Se os proponentes já tiverem realizado atividades tecnológicas que demonstrem a viabilidade do projeto – correspondentes à Fase 1 – poderão submeter propostas diretamente à Fase 2.

Podem apresentar propostas pesquisadores vinculados a empresas de pequeno porte (com até 250 empregados) com unidade de pesquisa e desenvolvimento no estado de São Paulo. Empresa ainda não formalizada também pode submeter propostas, desde que, em caso de a proposta ser aprovada, sua constituição ocorra antes da assinatura do auxílio PIPE.

A Fapesp divulgará o resultado enviando a cada proponente os pareceres técnicos dos avaliadores. Os pareceres po-dem ser úteis para o aperfeiçoamento da proposta, se aprovada ou não. Em caso de não aprovação, o proponente poderá aperfeiçoar a proposta, corrigindo as falhas apontadas, e submeter nova solicitação no edital subsequente.

A submissão de projetos deve ser feita pelo sistema SAGe, da Fapesp. As normas para submissão de propostas estão disponíveis em: www.fapesp.br/pipe/normas.

A chamada para o 4º ciclo de 2020 está publicada em www.fapesp.br/pipe/chamada-4-2020. Para atender os interessados em participar da chamada, a Fapesp realizará no dia 23 de setembro de 2020, das 9h às 12h, o evento Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para Inovação na Pequena Empresa.

O evento é a oportunidade para que empresários ou futuros empreendedores interessados em apresentar propostas ao Pipe esclareçam dúvidas sobre as regras de submissão antes do dia 19 de outubro de 2020, fim do prazo para apresentar propostas ao 4º Ciclo de Análise de Propostas para o Programa Pipe 2020.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook