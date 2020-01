Famílias Catanduvenses São Estimuladas A Utilizar ‘Telefone Popular’

A Secretaria de Assistência Social está orientando as famílias catanduvenses inscritas no Cadastro Único a pedir o ‘Telefone Popular’, do Governo Federal, que se trata de uma linha fixa de telefone com condições de pagamento especiais. Para esclarecimentos e apoio aos munícipes, equipes estão de prontidão nos Cras – Centros de Referência de Assistência Social, nos bairros Bom Pastor, Jardim Imperial, Juca Pedro e Nosso Teto.

“De acordo com levantamento da secretaria, 5.692 famílias se enquadram nos quesitos para aderir ao Telefone Popular, chamado de AICE – Acesso Individual Classe Especial. Ele tem assinatura mensal de, no máximo R$ 15, com franquia de 90 minutos para chamadas locais destinadas a outros telefones fixos. Para controle de gastos, as ligações para celulares e interurbanas são feitas mediante compra de créditos, que também podem ser utilizados para chamadas locais, quando esgotada a franquia”, diz a informação encaminhada à equipe do O Regional.

Para efetivar as solicitações, o responsável pela família deve possuir, em mãos, seu NIS – Número de Identificação Social, e entrar em contato com a concessionária de telefone fixo que atende a região de Catanduva. Para habilitação, a concessionária deve oferecer condições de pagamento parcelado. O prazo para a instalação do telefone é de até sete dias.

Vale reforçar, ainda, que outras informações podem ser obtidas via Central de Atendimento da Anatel, pelo telefone 1331 ou 1332.

Benefícios

“O Cadastro Único é destinado a famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total de até três salários mínimos. A inscrição deve ser feita em um dos Cras. A partir daí, o beneficiário poderá participar de programas sociais como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada e Minha Casa Minha Vida”, finaliza.

