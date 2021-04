Famílias Cadastradas Retiraram Kit-Alimentação Nas Escolas De Itajobi

Desde a retomada das aulas presenciais com 35% da capacidade das escolas e salas de aulas os refeitórios estão abertos, atendendo as famílias que precisam na Rede Municipal de Ensino de Itajobi.

Após a suspensão das aulas novamente, nessa nova fase emergencial que seguirá até o próximo dia 11, os pais foram consultados para saber quem estava tendo dificuldade para alimentar seus filhos.

Durante essa nova fase os refeitórios foram mantidos abertos, e a alimentação foi entregue nas residências para os pais que não puderam retirar.

Nesta terça-feira (05), as unidades escolares entregaram 203 kits de alimentação para crianças cujos pais apontaram necessidade por estar com insegurança alimentar e nutricional. A entrega foi feita somente na terça e para as famílias que realizaram o cadastro.

Cada família cadastrada recebeu um kit de alimentos não perecíveis e um kit verde. A retirada foi feita nas unidades escolares das 7h às 16h.

Ariane Pio

Da Reportagem Local