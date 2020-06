Família Se Adapta Para Realizar Festa Junina Em Tempos De Pandemia

O mês de junho está caminhando para as ultimas semanas e muitas pessoas estão acostumadas as tradicionais festas juninas sejam em sítios ou na escola. Mas com a chegada do coronavirus trouxe as medidas de isolamento social evitando as aglomerações para combater a disseminação do COVID-19.

Para família de Natalia Silva que sempre comemorou as datas dos três santos juninos com terço, pipoca e quentão estão sendo uma situação dura. Era um evento onde se reunia familiares e amigos para rezar e festejar o mês ao redor de uma linda fogueira. Mas como Natalia também trabalha com decoração ela contou que vai fazer uma festa junina caseira, somente para a família, os cinco moradores da residência, para que o mês não passe em branco. Ela explica que já fez bandeirinhas, arrumou uma bela toalha de mesa para colocar as comidas típicas e criou um grupo no whatzapp para que os amigos e familiares pudessem rezar o terço que no caso será para o São João, se comemora no dia 24 de junho.

Natalia também contou que foi feito uma vaquinha onde compraram paçoca, pipoca, amendoim e chocolate para fazer chocolate quente. A decoradora termina contando que eles amam tanto as festas juninas que no ano passado o tema da festa de aniversário da filha foi “Festa Junina”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

