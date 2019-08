Família Palestrina Convida Pessoas A Doar Sangue

A família Palestrina convida a todos para doação de sangue no Hemonucleo de Catanduva, eles intitularam como “Agosto Verde”. A ação vai até o fim do mês (31), no final da campanha o pessoal do verdão sorteará entre os doadores participantes uma camiseta oficial II 2019 autografada por alguns jogadores do atual elenco, uma camiseta Mancha Verde e três livros da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, doados pela Palmeiras Store Catanduva.

É preciso criar o hábito de doar. Atualmente, é coletado no Brasil, cerca de 3,6 milhões de bolsas/ano, o que corresponde ao índice de 1,8% da população doando sangue. Embora o percentual esteja dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Ministério da Saúde trabalha para aumentar este índice. O Ministério da Saúde reduziu a idade mínima de 18 para 16 anos; com autorização do responsável; e aumentou de 67 para 69 anos a idade máxima para doação de sangue no País.

Para fazer a doação e necessário levar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira do conselho profissional ou carteira nacional de habilitação); estar bem de saúde; ter entre 16 (dos 16 até 18 anos incompletos, apenas com consentimento formal dos responsáveis) e 69 anos, 11 meses e 29 dias; pesar mais de 50 Kg; não estar em jejum; evitar apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. Intervalos para doações em homens: 60 dias (até 4 doações por ano) e em mulheres 90 dias (até 3 doações por ano).

Pessoas que não devem doar sangue: teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade, mulheres grávidas ou que estejam amamentando, pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue como AIDS, hepatite, sífilis e doença de chagas, usuários de drogas, aqueles que tiveram relacionamento sexual com parceiro desconhecido ou eventual, sem uso de preservativos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local