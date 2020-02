Família Doa Órgãos de Mulher de 63 anos em Catanduva

A equipe médica do Hospital Padre Albino divulgou na última segunda-feira, 24, uma nova captação de órgãos de uma paciente de 63, na sexta-feira, 21.

O HPA captou córneas e rins em procedimento realizado no dia 22 de fevereiro, após protocolo confirmado de morte encefálica no dia anterior.

A captação dos órgãos ocorreu após autorização do filho, marido e irmãs e durou cerca de 3 horas.

“Em muitos casos o transplante de órgãos é a única chance de vida ou a oportunidade de um recomeço para milhares de pessoas que precisam de doação. Hoje é com um desconhecido, mas amanhã pode ser com alguém que você ama e até mesmo você. Doar órgãos é doar vida!”, comentou Renata Rocha Bugatti, diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino.

A doadora deu entrada no HPA no dia 16 de Fevereiro diagnosticada com parada cardiorrespiratória por edema agudo no pulmão.

Os órgãos foram encaminhados para São José do Rio Preto.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local