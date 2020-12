Família Completa: Após Lutar Pela Vida Por 90 Dias, Ayla Vai Para Casa

Depois de 90 dias internada, 78 deles na terapia intensiva do Hospital Unimed São Domingos (HUSD), a pequena Ayla Vitória da Silva finalmente irá para casa. Ela teve alta no dia 01 de Dezembro, com 45 centímetros e 2.250 quilos. “A gente não via a hora deste dia chegar”, disse a mãe Daiane Cristina da Cruz.

Há exatos três meses, a equipe médica do hospital teve que tomar uma rápida e importante decisão para salvar a vida de Ayla e de sua mãe: interromper a gestação de Daiane, que estava em coma há 16 dias devido a Covid-19. A mãe conheceu a filha pessoalmente depois de oito dias do seu nascimento. A cesárea de urgência foi realizada assim que Daiane saiu do coma, quando estava com 27 semanas e quatro dias de gestação. Ayla nasceu no dia 1º de setembro, com 35 centímetros e 1,2 quilos. Felizmente, não contraiu a Covid-19, entretanto, por ser prematura, necessitou de cuidados. De lá para cá, o casal Daiane e José Marcos da Silva, que também tem uma filha de 9 anos, teve de se adaptar a uma nova rotina. Daiane teve alta nove dias depois do nascimento da filha e, mesmo em fase de reabilitação e morando em Itajobi, não deixou de visitá-la na UTI Infantil.

“Foram três meses nos deslocando todos os dias para vê-la. Muitos dias de cansaço, exaustão e muita esperança pela sua melhora. Sabemos que a terapia intensiva e o cuidado com bebês prematuros são assim mesmo, alternando entre altos e baixos. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A equipe toda cuidou muito bem dela”, disse a mãe.

Como todo bebê prematuro, Ayla contou com o profissionalismo da equipe da Unidade de Terapia Intensiva Infantil e Neonatal do HUSD. “Como sempre digo, somos uma grande equipe aqui. A Ayla vai para casa muito bem e ficamos felizes em fazer parte da sua história”, disse o coordenador da unidade, pediatra e intensivista José Marcondes Netto, cooperado da Unimed Catanduva.

A Alta

De laço e macacão vermelho, já em clima de Natal, a pequena Ayla saiu acompanhada dos pais e aplaudida por parte dos profissionais que vivenciaram sua história e que puderam vibrar com a sua vitória.

Mais uma vitória

Após 86 dias internado, o pequeno Pedro Enrique Sene Fernandes também recebeu alta da UTI Infantil, na última segunda-feira, 30. Ele é filho dos médicos Enrique Georgette Fernandes e Thaisa Buraschi Sene Fernandes, cooperados da Unimed Catanduva. Agora, em casa, Pedro recebe o amor e paparicos da família.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local