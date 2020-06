FAMECA Vai Promover Live Solidária em Prol dos Hospitais da FPA

No próximo domingo, dia 21 de Junho, às 17h, o Grupo de Ajuda Comunitária (GAC FAMECA) em parceria com a Associação Atlética Acadêmica Emílio Ribas (AAAER) vão promover uma live solidária em prol dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino mantidos pela Fundação Padre Albino. O show será transmitido pela página do Youtube da AAAER e pelo Facebook do Churrasco do Bixo.

Intitulada como FAMECA #emcasa a live solidária vai contar com a participação de duas atrações sertanejas, Cristtiano Garcia e Joab. A live promete trazer de volta o sentimento de estar com os amigos nas festas da FAMECA. Durante a apresentação dos cantores serão arrecadados doações em dinheiro, por meio de QR Code, cestas básicas, frascos de álcool gel para a Campanha Amigos da Fundação Padre Albino, através de telefone, que serão disponibilizados durante o show on-line.

Há outros produtos que podem ser doados para a campanha da FPA, tais como: água sanitária, álcool gel 70%, bucha de pia dupla face, detergente líquido, esponja de aço, Hipoclorito 12%, inseticida aerossol, luvas de limpeza, papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido, saco de algodão cru para pano de chão, saco de lixo, máscara cirúrgica branca descartável, máscara N95 ou PFF2, touca descartável, óculos de proteção individual, protetor fácil de acrílico, avental descartável impermeável de manga longa, macacão de manga longa com capuz descartável impermeável, caixas de luva nitrílica descartável de cano longo, caixas de luvas de procedimento, pares de propé, pares de bota descartável impermeável de cano longo, pares de bota de PVC de cano longo, entre outros. Os insumos arrecadados serão utilizados para o atendimento de pacientes com suspeita e confirmação da Covid-19. Myllaynne Lima

