FAMECA Comemora 50 Anos Com Solenidade No Teatro Municipal

Na última quarta-feira, dia 18 de setembro, o curso de Medicina da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino (conhecido como FAMECA), realizou a solenidade oficial de comemoração dos seus 50 anos, contando com diversas homenagens. O evento começou a partir das 20h30, no Teatro Municipal Aniz Pachá.

Na abertura da solenidade, o reitor da Instituição de Ensino, Nelson Jimenes, falou da importância daquela solenidade e deu crédito a todos que fizeram a FAMECA chegar até aquele momento: Padre Albino, conselheiros, diretores, professores, alunos e funcionários. Ele deu, ainda, destaque ao último de seus créditos ao cadáver, instrumento de ensino dos alunos, com a frase que ilustra o Laboratório de Anatomia: “Este é o lugar onde a morte se rejubila em socorrer a vida”.

Já o coordenador do curso de Medicina, Jorge Valiatti, por sua vez, destacou a figura de Padre Albino e seu trabalho para instalação da faculdade, bem como a mudança para o prédio do Hospital Emílio Carlos: “desde o começo a FAMECA buscou o melhor para seus alunos e acho que isso está claramente demonstrado pela qualidade de seus egressos”, ressaltou. Em seguida foram feitas homenagens aos diretores da FAMECA, a Michel Curi (in memorian), representado pelo irmão, o professor Waldemar Curi; professor Aulo Augusto Caetano de Mello; professor Carlos Elysio Castro Corrêa; professor Sleman Soubhia (in memorian), representado pela esposa Maria Lúcia Bonini Soubhia; professor Ricardo Santaella Rosa; professor Pedro Enzo Macchione; professor Eduardo Carlos da Silveira Mendes Jr. e professor José Alves de Freitas. Todos receberam um troféu.

Também foram homenageados com troféus os professores e funcionários com mais de 40 anos dedicados à faculdade, entregues pelo próprio coordenador do curso. Já o reitor Nelson Jimenes entregou o troféu a Jorge Valiatti pela sua dedicação na coordenação do curso de Medicina. O projeto de responsabilidade social ‘Sala Extra’, idealizado e coordenado pelos alunos, também foi homenageado.

Para finalizar o evento, houve a apresentação da peça teatral ‘Padre Albino: legado para uma cidade’, que foi encenada pela Cia da Casa Amarela, de Catanduva.

