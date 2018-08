Falta de Energia Atinge Mais de 5 Mil Pessoas de Catanduva e Vila Roberto

Falta de energia atingiu mais de 5 mil pessoas de Catanduva e Vila Roberto na tarde de ontem (7). O defeito em equipamento foi registrado às 12h08 e só foi resolvido às 13h11. O problema afetou parte de Catanduva, na área central e os bairros Jardim Amêndola, Vila Rodrigues e Vila Santo Antônio. O distrito de Pindorama também registrou queda de energia.

Por meio de nota, a Energisa Sul-Sudeste informou que um defeito em um equipamento da rede aérea de distribuição de energia teria provocado o apagão. “Técnicos da empresa foram acionados para realizar os reparos, e por volta das 13h, o restabelecimento do fornecimento de energia foi normalizado para cerca de 3 mil clientes. Já para os cerca de 2 mil consumidores restantes, o abastecimento foi regularizado às 13h11. A Energisa Sul-Sudeste lamenta pelos transtornos e reafirma seu compromisso de atuar prontamente com qualidade e segurança para manter o fornecimento a todos os seus clientes”, informou o setor. Outro problema de queda de energia foi registrado na última sexta-feira (3) e deixou parte do bairro Cidade Jardim no escuro por mais de duas horas. Já a Energisa falou que a interrupção ocorreu por volta das 18 horas e o retorno às 19h25.

Em questionamento, a em­­­­presa informou que “um equipamento da rede área de distribuição de energia causou a falta de energia, por volta das 18h, para parte do bairro Cidade Jardim. Os técnicos da empresa foram acionados, e após os reparos no equipamento, o fornecimento foi normalizado para todos os clientes por volta das 19h25. A empresa pede a compreensão de todos pelos transtornos causados”, informou o setor.

Na época, a Energisa a­­­pon­­tava que o problema não tinha relação com o desligamento que atingiu parte de Ca­­­­tanduva três dias antes e afetou o Centro, Vila Maria Jorge, Vila Stocco, Jardim San Remo, Jardim Irradiação, Jardim Oriental, Jardim Brasil, Vila Sotto, Jardim Primavera, Jardim Alpino, Vila Industrial, Monte Líbano e algumas áreas próximas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local