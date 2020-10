FALEMOS DOS ESQUERDISTAS

Nestes tempos de estranhos acontecimentos há em todo o planeta uma disputa entre o bem e o mal – e nos dois lados da vida. Deste lado a instituição nova ordem mundial, diga-se também George Soros e os seus tentáculos. Em recente manifestação em São Paulo um grupo de pesado conceito brandia: “Soros: o nosso dinheiro?” Infelizmente, a sociedade recusa-se a avaliar quão sério é o envolvimento de outros agentes no contexto geopolítico nacional e internacional. A esquerda sempre foi um problema, eu diria um triste estágio, um conteúdo mal resolvido de milhões de almas. O governo americano padece igualmente com essa gente. Este estágio acontece em todos os planetas de terceira dimensão e segundo a literatura espiritualista constitui um lento caminhar. Na politica igualmente tudo qual e igual à nossa Terra, poucos se mantém honestos. Para lidar com esses nossos irmãos avermelhados é preciso ser astuto, reflexivo, moderado e tão cínico quanto eles. Há que se considerar que os dois lados tem os seus erros: tanto os da direita, quanto os da esquerda. De bom exemplo o adágio: quem não quer ser picado por cobras, que não as crie. Entende-se pois, que para não tê-las é preciso repensar quem é o próximo. Entretanto se a direita erra, temos prova de que a esquerda erra muito mais. Vinte anos de governo esquerdista com FHC, Lula e Dilma são provas irrefutáveis. Com esse oportuno introito vamos aos partidos esquerdistas que persistem em dar aos brasileiros um diploma de idiota e levar novamente o Brasil para o REINO DAS TREVAS. Comecemos pela maldição petista, depois PDT fundado pelo comunista Brizola, PC do B, PSB, PSTU, PSOL, PMN, PPS, PV, PCO, PPL, REDE e PMB. Fica difícil conviver com esses nossos irmãos trevosos e, como cristãos não podemos odiá-los, tampouco fingir-se crédulos como se tudo ocorresse em clima de paz e amor. Nada disso. Temos que mostrar-lhes a nossa maturidade cívica, o nosso patriotismo, o sagrado dever de manter a nossa pátria livre, democrática. Penso que o desprezo é o melhor caminho, pois eles são cínicos e no enredo democrático persistentes defensores da ética e do bem comum. Essa gente faliu moral e financeiramente a nação e ainda querem voltar ao poder. A mesma retórica infelicitou os nossos vizinhos argentinos que vacilaram e hoje essa querida nação está comunista, empresas sendo estatizadas e o povo a mercê de ditadores já bem conhecidos. Na literatura espiritualista esses nossos irmãos são denominados negativos, pois não pertencem à luz. A nação brasileira atravessa os seus piores dias em cujo ordenamento jurídico o STF protagoniza os seus objetivos, sabendo que o esticar da corda tem um limite. No STJ dos 31 ministros, 26 são do PT. No TSE dentre sete, seis são petistas. No andar da carruagem Lula será inocentado e reinventado para concorrer em 2022. Se as urnas continuarem eletrônicas alguém duvida que ele não ganha? Enredemos agora com a Covid 19: que tal João Dória mancomunado com o partido comunista chinês, Rui Costa governador petista da Bahia criminalizando a cloroquina, Flavio Dino governador comunista do Maranhão também desaprovando o uso da cloroquina e Edinho Silva do PT e prefeito de Araraquara SP autorizando o uso da força contra uma senhora por descumprir o isolamento social? Com todo esse protagonismo petista cuidemo-nos para que os ventos de Araraquara por aqui não soprem. Eleitor: você decide.

José Luiz Ferreira

Contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com – Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL