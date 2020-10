FALEMOS DO VEREADOR ANDRÉ BECK

Quem diria que o advogado e vereador André Beck é o autor da Lei Complementar n. 983/2020 aprovada em julho deste ano em cuja pauta defende o Projeto de Habitação Social Coletivo, da Associação Bom Pastor, iniciado em 2017, da lavra do padre Osvaldo de Oliveira Rosa envolvendo a compra de terras adquiridas e 1.100 famílias participando da divisão e pagamentos. Argumentou o causídico que o projeto não tem fins lucrativos e que juntou cópias da documentação de tramitação do projeto junto à Prefeitura. Acontece que o Ministério Público de Catanduva encaminhou à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo uma representação contra a lei municipal aprovada sugerindo que é inconstitucional. Sim, a lei de iniciativa do vereador André Beck. “Diz a representação do Ministério Público que o loteamento não tem estudo prévio de impacto ambiental, não tem autorização dos órgãos competentes, pois cria-se o problema vendendo a solução aos mais carentes e, depois, exige-se do poder público a solução, ao arrepio da lei.” Argumenta ainda o M. P. que há mais inconstitucionalidade: “a)vício de iniciativa porque o projeto é de vereador e não do prefeito; b) implantação e venda do loteamento sem qualquer regularização ou autorização legal; c) ausência de audiências necessárias alterando o plano urbanístico do Município; d) falta de estudos prévios de impacto ambiental e de vizinhança.” E digo eu: todo esse imbróglio que está acontecendo em Catanduva é também o retrato do Brasil. No caso em tela temos: 1º) a irresponsabilidade e atrevimento de um padre em se meter num projeto que não lhe cabe; 2º) a impertinência, o cinismo e a desfaçatez de um vereador, mesmo se depreciando profissionalmente, em tentar botar goela abaixo do eleitor tamanha aberração jurídica. O que não faz um vereador para se reeleger, para não perder a boquinha! Convenhamos, duas situações se apresentam: 1ª) se ele sabia que o projeto do padre estava eivado de erros, ele foi cínico; 2ª) se não sabia foi incompetente, principalmente no direito de estabelecer (vício de iniciativa), pois pertence ao prefeito e não a ele. São essas injunções que levam o homem ao descrédito, o mesmo riacho dos “mais um ninguém da vida pública.” Sou de opinião que os credores desse projeto sejam reembolsados e essas famílias carentes de moradia sejam alavancadas para um projeto de governo. Convicção eu tenho: o padre não será o prefeito. Quanto aos candidatos a vereador que optaram estar ligados ao que há de pior na governança do Estado, ou seja, Dória e família Vinholi, pai e filho, creio que ninguém se elege; menos ainda André Beck em cuja biografia tem uma ascendência petista. Volto a afirmar: precisamos renovar a representação da nossa Câmara Municipal. Temos que eleger pessoas com melhor nível de conhecimento, pessoas sinceras e que tragam na alma o firme propósito de lutar por uma Catanduva melhor, por um Estado melhor, por um Brasil ordeiro e próspero. Chega de vendilhões da Pátria.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com – Procontabilidade Assessoria Empresarial Ltda.

