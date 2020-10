FALEMOS DELES

A Comissão de Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, uma elite comunista, manifestou o seu repúdio à afirmativa do vice-presidente Hamilton Mourão em entrevista a Deutsche Welle de que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra era um homem que respeitava os direitos humanos. Afirmou que essa declaração desonra as forças armadas e afronta a dignidade dos que padeceram nas mãos dos torturadores. Esses são os argumentos de quantos quiseram implantar no Brasil esse maldito regime comunista. À época, estes comunistas afrontaram tanto a democracia e que um verdadeiro campo de batalha formou-se: houve perda dos dois lados, essa é a realidade. Foram contidos e foi necessário que os militares se impusessem na administração governamental do país por alguns anos, para então abrir novamente os caminhos da democracia. Surge a constituição de 1988, um arremedo, em cujo arcabouço, fosse quem fosse o presidente eleito teria muita dificuldade para governar. Sucedem-se os governantes e volta nas premissas da democracia, devidamente camuflada, essa maldição denominada social democracia cujo mentor, o Senhor Fernando H. Cardoso e seguindo-o o abominável, o maquiavélico Lula, em cuja bandeira vermelha petista derrama os fundamentos de um regime que nunca deu certo em nenhum país do mundo. Faliu moral e financeiramente a nação brasileira. Não bastasse tamanha afronta e tanta imoralidade, eis que esses vendilhões da Pátria e seus novos iguais não desistem: querem novamente a qualquer preço o poder. O jornal O Estadão, edição de 11.10.20 divulga que a Justiça suspendeu a divulgação da live de Caetano Veloso em apoio a Manuela D’Ávila do PC do B, candidata no Rio Grande do Sul. Em que pese a competência desse cantor, para mim ele nem cheira e nem fede, uma forma de respeito. Tanto ele quanto suas letras e músicas. Prefiro me evolver com vibrações de fontes saudáveis, dispostas nos caminhos do bem comum. Na esteira de fatos tão assombrosos, lembro-me de um fato nada compatível com a dignidade humana: diz a mídia que determinado cantor, de nobre reconhecimento, ganhou alguns milhões de reais para produzir um comercial saboreando delicioso bife. Dizem que a propaganda não convenceu. Esse é mais um que também não cheira e nem fede. Nem ele e nem as suas músicas. Nota-se então que esses casos que nem cheiram e nem fedem acabam contribuindo para um mal ainda maior, motivo preocupante tendo em vista a próxima eleição para prefeitos e vereadores. Por oportuno faço minhas as palavras do Dr. Espanhol, um espirito que foi médico em uma pequena cidade na Espanha. Disse ele em uma live através da médica Dra. Mônica de Medeiros: nesta época de transição planetária não dá mais para ficar em cima do muro — a pessoa ou é do bem ou é do mal — e, conforme a escolha não mais renasce neste orbe. Volto a dizer: se as pessoas soubessem a gravidade do presente momento de transição muitos não fariam as escolhas que fazem. É justo estar ao lado de uma petista que segue Lula, Dilma, FHC, José Dirceu, todos envolvidos com o foro de São Paulo e sabedores que na Venezuela desse maldito ditador e assassino Maduro existem, segundo a mídia, vinte mil militantes cubanos? É justo saber que milhares de venezuelanos estão buscando alimento no lixo? É justo saber que milhares de venezuelanos não tem gás para cozinhar e passaram a usar a lenha? É justo saber que agora quem manda na Argentina é o partido comunista chinês? Repensem senhores candidatos petistas à vereança. Eu não consigo compreender como eles se somam ao PT, símbolo da maior desgraça que este país já teve, reduto de pessoas que não se importam com a Pátria, unem-se como se tudo fosse apenas mais um jogo de xadrez e o prêmio quatro anos de salário garantido. Onde a brasilidade? Quem possui sentimento cristão não se cadastra em regime socialista/comunista. Os que mandam se enriquecem e o povo, sem liberdade e sem cultura, fica na miséria. Querem exemplos: Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e agora a Argentina. Aqui no Brasil, por enquanto, quem manda chama-se STF. Sobra-nos apenas afirmar: valha-nos Deus. Este articulista se tivesse um filho comunista, daria a ele a parte que lhe pertence na herança pedindo-lhe que deixasse a casa para nunca mais voltar: a partir de hoje você não mais é meu filho. Somos, eu e você, filhos do Criador em busca da evolução. A premissa contém um raciocínio de alta relevância; reencarnamos nesta querida Pátria por um dos três motivos seguintes: por merecimento, por comprometimento ou ainda por benevolência da Lei como última oportunidade. A Transição Planetária também não aceita traidores da Pátria.

José Luiz Ferreira

Contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com – Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

