Faeca Júnior Realiza Doação De 651 Itens Para Lar De Idosos De Pindorama

A Faeca Júnior, empresa de consultoria do curso de Administração da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino, realizou, durante todo o mês de novembro, o ‘Natal Júnior’. O projeto consistia em uma ação solidária anual que visava à arrecadação de donativos para ajudar alguma instituição de Catanduva ou da região que necessita de apoio. A instituição escolhida para este ano foi o Lar de Idosos de Pindorama/SP.

“O projeto foi desenvolvido pelos alunos da Faeca Júnior e contou com o apoio e arrecadação de donativos dos cursos de Administração, Direito e Pedagogia do Centro Universitário Padre Albino. Além disso, os professores do curso de Administração se prontificaram em colaborar com a ação e foram um dos principais responsáveis pelas doações recebidas”, informa a nota oficial encaminhada à equipe do O Regional.

De acordo com a informação, foram arrecadados 651 itens, sendo eles: 162 litros de leite, 100kg de arroz, 94kg de açúcar, 86 pacotes de bolacha, 42 pacotes de macarrão, 40kg de feijão, 36 pacotes de café, 18 litros de óleo de cozinha, 15 sachês de molho de tomate, 16 sucos de saquinho, 13 pacotes de fubá, 11 caixas de gelatina, 6kg de sal de cozinha, 3kg de farinha de trigo, dois pacotes de achocolatado em pó, 1kg de farinha de mandioca, um pacote de goiabada, uma lata de milho em conserva, um amaciante de roupas, um sabonete, 1 sabão em barra e uma escova de dente.

As doações foram entregues ao Lar de Idosos no último sábado, dia 30 de novembro, pelos membros Isabela Cristina Motta Maciel, João Pedro Citolino, Kemilly Piveta, Lister Ogusuku Ribeiro, Natália Marineli Vacarin e Raíssa Vicente. Junto a eles, o coordenador da Empresa Júnior, o professor Cleber Peres.

Da Reportagem Local